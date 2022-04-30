حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

2022/04/30 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/22 ولغاية 2022/4/29، كانت كالأتي:1 - تنفيذ اوامر قبض 1440

2 - القبض مطلقي العيارات النارية 43 - احالة متهمين الى المحاكم 2554 - القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 2805 - ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية76- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 2987- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 6798- مضاهات طبعات الاصابع 489- عدد طالبي النجدة 178610 - دعاوى حالات العنف الاسري 66511 - فض مشاجرات 160112- ضبط عجلات مطلوبة 6813- تبرع بالدم 21

14- القبض على المتسولين 102615- القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 1016- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 42317 - طبع لوحات السيارات 1544318- اصدار اجازات السوق 1327319 - اصدار سنوية السيارات 2857520 - مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 12".

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