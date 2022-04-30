الموصل.. كنيسة مار توما التاريخية تستعيد رونقها بعد تخريبها على أيدي داعش

2022/04/30 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنيسة مار توما التاريخية تستعيد رونقها بعد تخريبها خلال حرب الموصل

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