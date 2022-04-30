2022/04/30 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أوضح مصرف الرافدين، اليوم السبت، مميزات سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية عبر النافذة الإلكترونية التي ستنطلق بعد عطلة عيد الفطر.وقال المصرف في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تم تخفيض نسبة الفوائد على السلف الجديدة استجابة لطلبات المواطنين والإجراءات ميسرة للغاية والتقديم سيكون مبسطاً وعبر عنوان (نافذة إلكترونية) سيعلن عنها في وقت لاحق وتتيح التقديم لجميع المشمولين".وأضاف، انه "يسعى الى تبسيط إجراءات منح السلف والقروض بالمجمل وصولا الى استفادة الجميع من خدماته التي يطرحها وخاصة بعد زيادة مبالغ الائتمان لضمان شمول أوسع شريحة ممكنة من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات".وأكد أن "قيمة السلف والمبالغ المتاحة سيعلن عنها فور إطلاق النافذة الإلكترونية التي ستحدد كل التفاصيل وتوضح كل اسم إن كان مشمولاً أو لا".وفي وقت سابق، أكد مصرف الرافدين قرب إعادة العمل بالتقديم الإلكتروني لسلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر سار للمواطنين يخص السلف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر سار للمواطنين يخص السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).