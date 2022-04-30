المرجع السيستاني يجيب على سؤال بشأن ذهاب المرأة لصلاة العيد

2022/04/30 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني، اليوم السبت، على استفتاء بخصوص ذهاب المرأة لصلاة العيد.

واطلعت (بغداد اليوم) على جواب المرجع الاعلى السيد السيستاني، على السؤال: "ما حكم صلاة العيدين (الفطر و الأضحى) بالنسبة للمرأة ؟".

وكان الرد: "الجواب: لا تجب بل تستحب".

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