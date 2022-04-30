2022/04/30 | 17:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن تمكن كادر مركز كمرك ام قصر الشمالي من ضبط ( ٦ ) حاويات مخالفة لقانون الكمارك المرقم (٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ .حيث اشارت الهيئة انه تم ضبط ( ٤ ) حاويات تحتوي على ( معسل اركيلة ) الممنوع من الاستيراد و حاوية عدد ( ١ ) تحتوي […]

ظهرت المقالة ضبط 6 حاويات مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 6 حاويات مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 6 حاويات مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).