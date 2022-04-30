2022/04/30 | 17:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FLsdYJCVv_U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من المشمول في إخراج فطرة الصوم ؟ وهل تقع على الأطفال أو على المرأة الحامل ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من المشمول في إخراج فطرة الصوم ؟ وهل تقع على الأطفال أو على المرأة الحامل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).