لن نصدر بلا اتفاق مركزي.. الاتحاد يدعو لمراعاة الدستور بملف النفط العراقي

2022/04/30 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، رفضه القاطع لتصدير الغاز من إقليم كردستان الى الخارج دون الاتفاق مع بغداد.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الإقليم ليس دولة ونحن نرى انه لا توجد شفافية في إعلان صادرات النفط فكيف نمضي بمشروع تصدير الغاز".

وأكد أن "المحكمة الاتحادية منعت الاقليم من تصدير نفطه فهل نتجه لتصحيح الخطا بالخطأ"، مستدركا حديثه بالقول "انهم بشكل عام مع تصدير تلك الثروات لتقوية اقتصاد الإقليم لكن مع مراعاة الجانب الدستوري والقانوني وذلك بالتفاهم مع الحكومة الاتحادية منعاً لهدر تلك الثروات التي هي ملك لكل ابناء الشعب العراقي بحسب الدستور".

وبين أن "الغاز الطبيعي في الإقليم يقع في مناطق ذات نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني لذا أعلنت رئاسة الأتحاد يوم امس رفضها لأي محاولة لرئاسة الاقليم بإبرام اتفاقيات خارجية بشأن تصدير الغاز للخارج او اي ثروة طبيعية دون التفاهم مع الحكومة الاتحادية".

وأوضح أن "الإقليم يصدر النفط دون الاتفاق مع بغداد ما تسبب بهدر لتلك الثروة من خلال بيعه بأقل من الأسعار العالمية، وعليه فأن الحكومة الاتحادية هي المعنية بابرام الاتفاقات".

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