صور.. كارثة انهيار مبنى وسط الصين

2022/04/30 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا يزال 23 شخصا عالقين تحت أنقاض مبنى انهار، في وسط الصين فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين في واقعة لم تعرف أسبابها بعد.والمبنى مؤلف من 8 طبقات وانهار بعد ظهر الجمعة في مدينة شانغشا (وسط)، ويضم فندقا وشققا سكنية ودارا للسينما.وقال رئيس بلدية شانغشا للصحافيين إن ما لا يقل […]

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كارثة انهيار مبنى وسط الصين أولاً على ايرث نيوز.

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