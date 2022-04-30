طيران الامارات تشغل 400 رحلة لـ127 وجهة عالمية خلال اجازة العيد

2022/04/30 | 18:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تشغل «طيران الإمارات» 400 رحلة يومياً إلى 127 وجهة حول العالم، باستخدام 179 طائرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة ما بين 29 إبريل/ نيسان الجاري، و9 مايو/ أيار المقبل في طفرة كبيرة على الرحلات المنتظمة ضمن شبكة رحلات الناقلة.

ويشهد يوم 7 مايو/ أيار المقبل تشغيل طيران الإمارات 411 رحلة في أكبر عدد من الرحلات يومياً، ما يعكس الطلب المتنامي على قطاع السفر وعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل جائحة «كورونا».

قال وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»: «يشهد الطلب على السفر، خصوصاً خلال إجازة العيد انتعاشاً كبيراً من ناحية القادمين إلى دبي والمسافرين عبر شبكة طيران الإمارات».



وأضاف: «حفزت إجازة العيد الطويلة السفر إلى وجهاتنا العالمية، حيث بلغت نسبة إشغال المقاعد على بعض الرحلات مئة في المئة..



وتدل هذه الأرقام على تعافي قطاع السفر بعد جائحة «كوفيد19»، ورغبة الناس في السفر، إضافة إلى مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم».

وتعمل فرق «طيران الإمارات» على استقبال المسافرين وتلبية الطلب المرتفع على الحجوزات لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع..



وتشمل الوجهات الرئيسية للمسافرين من دولة الإمارات لقضاء العطلات أو لزيارة الأهل والأصدقاء كلاً من القاهرة ولندن وإسطنبول ومانيلا وباريس والدار البيضاء ونيويورك ولوس أنجلوس.

وقدمت «طيران الإمارات» 6 نصائح لمسافريها عبر «مطار دبي» لإتمام إجراءات السفر بسهولة ويُسر، وأهمها ضرورة وصول المسافرين إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من مواعيد مغادرة رحلاتهم، وتخصيص وقت إضافي تحسباً لازدحام حركة السير في الطرق المؤدية إلى المطار، أو استخدام المترو للوصول مباشرة إلى المبنى 3.

كما تنصح «طيران الإمارات» مسافريها باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، وعددها 48، منها 32 جهازاً تتيح إمكانية تسليم الأمتعة..



كما يمكن للمسافرين إنهاء إجراءاتهم قبل 24 ساعة من مواعيد إقلاع رحلاتهم..



إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر في موقف السيارات المتاحة قبل 24 ساعة.

وتوفر «طيران الإمارات» 25 كاونتراً نقّالاً في صالة المغادرين لإنجاز إجراءات السفر..



في حين يوفر المسار البيومتري في المبنى 3 للمسافرين مروراً سريعاً وسهلاً من دون تلامس عبر المطار.

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