الاطار التنسيقي يكشف عن حوارات جديدة مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي

2022/04/30 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، عن وجود حوارات جديدة مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال القيادي في الاطار، النائب عارف الحمامي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الاطار التنسيقي الشيعي يخوض حوارات جديدة مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل الوصول الى حلول سريعة للانسداد السياسي في العراق، وهذا […]

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