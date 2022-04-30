منتجات شركة لتصنيع حليب الأطفال ستوزع بعد فحصها كل منها على حدة

2022/04/30 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنّ شركة لتصنيع حليب الأطفال تخضع للتحقيق عقب رفع شكاوى من مستهلكين تجاهها بالتسبب بمرض للأطفال، سينظر بتوزيع كل منتج لها على حدة.

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