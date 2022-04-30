كوكب الأرض على موعد مع كسوف جزئي للشمس

2022/04/30 | 18:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات.

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