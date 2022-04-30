شح المياه.. أربيل تتوقع صيفاً صعباً وتعلن تنفيذ 3 إجراءات

2022/04/30 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ايفان ناصرأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أزمة شح المياه في المحافظة، فيما توقع صيفاً صعباً.وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الامطار التي هطلت مؤخراً لم تأثر بشكل ايجابي وكبير على مخزون المياه الجوفية"، مبينا أن "المحافظة ستشهد موسم صيف صعبا". وأضاف، أن "العمل جار من الان، وتم عقد اجتماع تحضيري لمواجهة الازمة المتوقع حدوثها خلال شهرين، من خلال اتخاذ 3 اجراءات أولها تحضير ميزانية مناسبة وثانيها منع التجاوزات على شبكة المياه وثالثها ردم الآبار التي حفرت بدون موافقات".

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