افتتاح مشروع لمعالجة شح المياه في ديالى

2022/04/30 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، افتتاح مشروع تعزيز نهر ديالى لإرواء البساتين ومعالجة شح المياه في المحافظة.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني افتتح مشروع تعزيز نهر ديالى لمعالجة شح المياه في المحافظة يرافقه عدد من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".

وأكد الحمداني، أن "المشروع يهدف الى إيصال المياه لبساتين بعقوبة وبهرز وخرنابات"، مشيراً إلى أن "المشروع ضمن الاجراءات الطارئة لمعالجة شح المياه في المحافظة والذي أنجز خلال فترة قياسية والتي من شأنها أن تعيد الحياة لنهر ديالى".

وتابع الوزير، أن "مشروع تعزيز نهر ديالى تضمن تطهير مبزل kn_18 من نبات القصب وإزالة الترسبات الطينية، إضافة إلى فتح الاختناقات وبطول 13 كم لتغذية نهر ديالى من نهر دجلة عن طريق محطة ضخ أسفل الخالص"، مبيناً أن "تشكيلات الوزارة أنشأت ناظما صدريا نظاميا اعلى المبزل وبتصريف 3م3/ ثا".

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