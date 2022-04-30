دولة تعتمد البيتكوين عملة رسمية لتخطي العقوبات

2022/04/30 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المتحدث باسم الرئاسة في أفريقيا الوسطى ألبير يالوكي موكبيم، إن قرار جعل "البيتكوين" عملة رسمية في البلاد يهدف إلى تخطي العقوبات المفروضة وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمارات.

وقال موكبيم في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الجميع يعلم أننا نخضع لعقوبات عديدة تسبب لنا مشاكل مادية..



اليوم، تتيح لنا التقنيات الجديدة أن نستخدم العملة المشفرة وترى الحكومة أن إمكانية استخدام "البيتكوين" قد تفتح آفاقا جديدة لنا".

وأضاف: "إننا نريد ونبذل قصارى جهدنا لجذب المستثمرين، ولمنح مواطني إفريقيا الوسطى فرصة التجارة مع الدول الأجنبية..



كل ذلك يتطلب معاملات مالية، والنظام التقليدي يشكل لنا مشاكل في بعض الأماكن".

وأشار موكبيم إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب جذب استثمارات وتطوير التجارة مع الخارج، حيث تتوفر مواد أولية وسلع عديدة في إفريقيا الوسطى، لكن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا يعرقل المعاملات المالية.

وأكد أن قرار تشريع "البيتكوين" سيسمح للبلاد القيام بالمعاملات المالية بعيدا عن البنك المركزي.

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