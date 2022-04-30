مفردات السلة الغذائية تلبي طموح المواطن ووزارة التجارة تبذل جهوداً لاستمرارها (تقرير)

2022/04/30 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت مفردات السلة الغذائية تحسنا ملحوظا بشهادة مراقبين بعد ان سعت وزارة التجارة الى توفير مفرداتها لإسناد العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وتمكنت وزارة التجارة بتوفير مفردات السلة من السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية واسناد العوائل الفقيرة وسط السعي لديمومتها.

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