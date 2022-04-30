2022/04/30 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي رعد تويج، اليوم السبت، ان قانون الامن الغذائي، المرسل من قبل الحكومة للبرلمان كشف أمر مهم جداً.

وقال تويج، لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون الامن الغذائي، كشف عدم وجود حلول جوهرية لدى وزارة المالية لمواجهة الضربات الاقتصادية، وهذا الامر خطر، رغم ان العراق تحسن وضعه المالي والاقتصادي بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في السوق العالمي".

وبين انه "كان من الأفضل تحويل قانون الامن الغذائي الى خطة لمكافحة الفقر والبطالة التي تزداد نسبها يوما بعد يوم والتي قد تصل الى اكثر من 30%".

وأردف: "خصوصاً ان هذا القانون خصص له مبلغ كبير جداً، مع وجود معاناة مزمنة في مختلف الامور لدى المجتمع العراقي يمكن تخفيفها بوضع خطط كم خلال هذا المبلغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا حلول جوهرية من الحكومة.. ما الذي كشفه قانون الأمن الغذائي من ثغرات بمالية العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا حلول جوهرية من الحكومة.. ما الذي كشفه قانون الأمن الغذائي من ثغرات بمالية العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).