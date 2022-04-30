بولندا أرسلت 200 دبابة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية

2022/04/30 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت الحكومة البولندية أكثر من 200 دبابة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب ما أفادت به الإذاعة العامة، يوم الجمعة.

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