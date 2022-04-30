2022/04/30 | 18:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت في عدة مناطق من السعودية.وذكرت صحيفة “سبق” السعودية”، أنه “وفقًا للمعلومات؛ فقد “تَعَذّر على لجان الترائي في عدد من المناطق، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1443هـ، مساء اليوم السبت؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي..وفي حال تَعذّر […]

ظهرت المقالة بانتظار قرار المحكمة العليا..



تعذر رؤية الهلال في السعودية مساء اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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