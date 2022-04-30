الوقف السني: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

2022/04/30 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال الديوان خلال احتفالية تحري رؤية هلال شهر شوال وحضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم، فإن يوم غد سيكون مكملاً لشهر رمضان ويوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

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