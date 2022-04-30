تقرير: قوات شيشانية موالية لـ

2022/04/30 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير، السبت، أن قوات شيشانية تابعة لـ"جندي بوتين" رمضان قديروف ارتكبت مجازر شنيعة ليس فقط مدنيين أوكرانيين وانما بحق زملائهم من الجنود الروس الذي يشاركون في الغزو الروسي.

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