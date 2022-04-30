تحذير من تنسيق شخصيات سياسية مع دول الجوار لفتح باب العراق أمام التطبيع

2022/04/30 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسي ماهر عبد جودة، السبت، أن بعض الشخصيات السياسية تحاول فتح أبواب العراق أمام التطبيع والتعامل مع الكيان الإسرائيلي بالتنسيق مع بعض الدول كتركيا والإمارات، فيما أكد أن العدو الإسرائيلي بدا بالبحث على محور العراق باعتباره عامل مؤثر في الشرق الأوسط.وقال عبد جودة في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “مشروع التطبيع […]

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