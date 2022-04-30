كيف ترى الحركة الوطنية قضايا العمال ومشاكل المجتمع؟ - أميرة أحمد عبد العزيز

2022/04/30 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أميرة_أحمد_عبد_العزيز غدا 1 مايو، يمثل اليوم العالمي للعمال، فدعونا بهذه المناسبة نلقى نظرة أوسع على واقعنا ومشاكله.اعتدنا أن تكون معارك الصراع في الوطن العربي مجزأة من حيث الغايات وأسلوب الحركة، وليس هذا من قبيل تقسيم العمل ضمن استراتيجية واحدة منشأها وحدة المنطلق والغايات، ولكن هي منطلقات مختلفة مصدرها مناهج عدة تجعل رؤية الغايات مجزأة غير موحدة وإن كنا نتعرف عليها جميعها من خلال الحركة والواقع الذى يجعلها أوض ......





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