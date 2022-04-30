المزيدٌ من الشَّرح لدور الزَّمن في تكوين القيمة - محمد عادل زكى

2022/04/30 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عادل_زكى في الطبعة السَّادسة من كتابي"نقد الاقتصاد السّياسي"، عالجتٌ قانون القيمة وبينتُ أن الاقتصاد السّياسي عَبْر تاريخه، يقيس القيمة، الَّتي هي محل انشغاله الأصيل، بمقياسٍ غير صحيح عِلميًّا، وبالتَّالي ابتعد، كعِلم، عن هدفِه في الكشف عن القوانين الموضوعيَّة الحاكمة لظاهرَتي الإنتاج والتَّوزيع على الصعيد الاجتماعيّ؛ فانتهىا بالتبع إلى نظرية في ثمن السُّوق، وليس في القيمة.



وكان بُرهاني هو أن القيمة هي خصي ......





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