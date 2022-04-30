ستقراء ونقد الفكر الشيعي للباحث الدكتور فالح مهدي - صادق إطيمش

2022/04/30 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش للباحث الدكتور فالح مهديالكتاب من منشورات بيت الياسمين للنشر والتوزيع لعام 2021 ، يقع في 383 صفحة من الحجم المتوسط ، مع مجموعة متنوعة من المصادروالموسوعات والدوريات والكتب العربية والأجنبية .شرفني الصديق العزيز والباحث المتمرس الدكتور فالح مهدي بنسخة من مؤلفه القيم هذا الذي عالج فيه مسالة التشيع من خلال استقراء الفكر الشيعي الذي يشغل حيزاً واسعاً ، ومتميزاً احياناً ، في كثير من الم ......





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