دولة القانون يحدد سبب الانسداد: تدخلات خارجية بسياسة العراق بمعونة أطراف داخلية! - عاجل

2022/04/30 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي للانسداد السياسي في العراق.

وقال القيادي في الاطار النائب محمد الصيهود، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "عمل بعض الأطراف السياسية وفق الاجندات الخارجية، كانت هي السبب الرئيسي في حصول الانسداد السياسي في العراق خلال الفترة الماضية والحالية".

وبين الصيهود أن "هناك تدخل خارجي في الشأن العراقي وهناك تفاعل مع اطراف داخلية مع هذا التدخل، لتنفيذ اجندات معينة، هي التي أدت الى الأزمة السياسية بخصوص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأكد أن "هناك اطراف داخلية مازالت تعمل وتصر على تنفيذ الاجندات الخارجية، رغم خطورتها على الوضع العراقي".

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