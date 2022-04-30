أربيل تتوقع (صيفاً صعباً) وتتخذ إجراءات لمواجهة أزمة شح المياه

2022/04/30 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أزمة شح المياه في المحافظة، فيما توقع صيفاً صعباً.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، إن "الامطار التي هطلت مؤخراً لم تؤثر بشكل ايجابي وكبير على مخزون المياه الجوفية"، مبينا أن "المحافظة ستشهد موسم صيف صعبا".

وأضاف، أن "العمل جار من الان، وتم عقد اجتماع تحضيري لمواجهة الازمة المتوقع حدوثها خلال شهرين، من خلال اتخاذ 3 اجراءات أولها تحضير ميزانية مناسبة وثانيها منع التجاوزات على شبكة المياه وثالثها ردم الآبار التي حفرت بدون موافقات".

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