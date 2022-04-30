اللقب الـ35 يجلب معه أرقاماً قياسية لأنشلوتي ومارسيلو

2022/04/30 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح ريال مدريد في حسم لقب الليجا الـ35 في تاريخه، بتغلبه على اسبانيول برباعية نظيفة مساء اليوم السبت.ودخل مدرب الفريق الملكي كارلو انشلوتي التاريخ كأول مدرب يحقق الدوريات الخمس الكبرى بالإضافة إلى دوري ابطال اوروبا.من جانبه، أصبح اللاعب البرازيلي مارسيلو (33 عامًا)، أكثر لاعب توج بالألقاب بقميص النادي الملكي (24 لقباً).[…]

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