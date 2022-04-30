السعودية: الاثنين هو أول أيام عيد الفطر

2022/04/30 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

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