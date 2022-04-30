قائد أوكراني داخل مصنع آزوفستال يتحدث لـCNN عن الخسائر الناتجة عن القصف الروسي

2022/04/30 | 19:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤوي مصنع آزوفستال للحديد والصلب في ماريوبول بأوكرانيا مئات العسكريين والمدنيين وهو آخر فرصة مقاومة في هذه المدينة.

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