إحصائية جديدة بعدد الإصابات بالحمى النزفية و3 إجراءات للسيطرة عليها

2022/04/30 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدد الإصابات بالحمى النزفية، وفيما حددت ثلاثة إجراءات للسيطرة عليها، دعت ربات المنازل إلى التعامل بحذر مع اللحوم عبر 3 تدابير.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، دكتور رياض الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أعداد الاصابات بالحمى النزفية لا زالت في تزايد، ووصل العدد حتى الآن لما يقارب 24 حالة".

وأضاف، أن "هنالك ثلاثة إجراءات للحد من انتشار الحمى النزفية، الاول هو قيام البيطرة بحملات واسعة لرش المبيدات في حظائر الحيوانات ومنازل المصابين وجيرانهم الملامسين، اضافة الى عملية تقطيف الحيوانات بالمبيدات"، مبيناً أن "هذه الاجراءات كفيلة بقتل الحشرات الناقلة، وهي حشرة القرادة، وبذلك تنتهي سلسلة النقل".

وأشار إلى، أن "الاجراء الثاني يقع على عاتق وزارة الداخلية بأن تمنع تنقل الحيوانات من محافظة الى أخرى، والتنقل داخل المحافظة لكي لا يتنشر المرض، فيما يشدد الإجراء الثالث على منع الجزر العشوائي، وهذا الأمر من أهم أسباب انتقال المرض، أضافة إلى أهمية توعية المواطنين كافة في التعامل مع اللحوم".

ودعا الحلفي، ربات المنازل، إلى "إتخاذ اجراءات وقائية بلبس الكفوف أولا والحذر من جرح اليد أثناء التعامل مع اللحوم والامتناع عن ملامسة العين خلال التعامل مع اللحوم، لأنه ممكن أن ينتقل من الحيوان المصاب الى الجرح الموجود باليد أو من خلال ملامسة العين".

وتابع، أنه "لا تخوف من اللحوم اذا دخلت الى الطبخ، حيث إن الفيروس يموت بدرجات الحرارة العالية".

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