ريال مدريد بطلا لليغا.. وإنجاز تاريخي لأنشيلوتي

2022/04/30 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي ريال مدريد، السبت، لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين، ليدخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

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