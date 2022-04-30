"منخفض افريقي".. الانواء توضح تفاصيل العاصفة الترابية القادمة الى العراق - عاجل

2022/04/30 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوبة والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل ، اليوم السبت، التقرير الجوي عن الحالة الغبارية المؤثرة التي يشهدها البلاد للايام القادمة بتأثره بامتدادات المنخفض الجوي القادم من شمال افريقيا.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان تلقته (بغداد اليوم) "سوف يتاثر البلاد اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 نيسان 2022 بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا (الخماسيني) أبتداءً من الاقسام الشمالية الغربية للبلاد"، مبيناً ان "استمرار تأثير المنخفض الجوي على الاقسام الشمالية الغربية من البلاد ويمتد ليشمل المنطقة الوسطى واجزاء من المنطقة الشمالية تحديداً منطقة الجزيرة من الموصل وكركوك .

وبين أن "المنخفض الجوي ترافقه كتلة هوائية دافئة تسبب ارتفاع في درجات الحرارة لتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية في اماكن متعددة مما يؤدي الى تردي الرؤية ال (1-3) كم /س وفي العواصف الترابية الى اقل من 1000م".

وأوضح ان "المنخفض سوف يصل تأثيره يوم الاحد 1 ايار 2022 خلال النهار الى المنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد مسبباً تصاعد الغبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ومن بعد الظهر يصل تأثير الغبار للمنطقه الجنوبية ليسبب تصاعد الغبار فيها وفرصة لحدوث عواصف ترابية وتردي في مدى الرؤية"، مشير الى انه "سوف يتحسن الطقس تدريجياً على المنطقة الوسطى صباح يوم الإثنين ليبقى تأثيره مستمر على المنطقة الجنوبية حتى مساء يوم الاثنين".

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