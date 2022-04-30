ما حقيقة أنباء اغتيال “أبو درع”

2022/04/30 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفى مصدر أمني، اليوم السبت، ما تداولته مواقع التواصل الاحتماعي باغتيال اسماعيل اللامي المعروف بـ “أبو درع” في منطقة شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد.تتمة..

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