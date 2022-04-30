2022/04/30 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة عنصرين أمنيين بهجوم إرهابي على نقطة تفتيش في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/30 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عنصرين أمنيين بهجوم إرهابي على نقطة تفتيش في الأنبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة عنصرين أمنيين بهجوم إرهابي على نقطة تفتيش في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).