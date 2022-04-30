2022/04/30 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p6-bSkcdw3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يُعلنُ قربَ التفاهم بين إيران والسعودية بفعل اجتماعات بغداد.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يُعلنُ قربَ التفاهم بين إيران والسعودية بفعل اجتماعات بغداد.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).