قصف صاروخي يستهدف محيط 'عين الاسد'

2022/04/30 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض محيط قاعدة عين الاسد في الانبار لقصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة عين الاسد تعرض لقصف بالصواريخ".وأضاف المصدر أن "لم يعرف حتى الان ما تسببه القصف".

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