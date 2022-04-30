2022/04/30 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة جنديين بـ"تعرض داعشي" في الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش شنوا تعرضاً على نقطة تفتيش تابعة للجيش على طريق الرطبة في الانبار".

وأضاف المصدر أن "التعرض اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جنديين بـ'تعرض داعشي' في الأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جنديين بـ'تعرض داعشي' في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).