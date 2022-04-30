السعودية تعلن الإثنين أول ايام عيد الفطر

2022/04/30 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعودية مساء السبت أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر الذي يختتم شهر رمضان.وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن الديوان الملكي أن المحكمة العليا أعلنت أن “يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ..ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر”.ويحدد موعد عيد الفطر عبر […]

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