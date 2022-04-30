2022/04/30 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون ومحللون عسكريون إن تدفق المدفعية الغربية على أوكرانيا سيغير موازين الحرب مع روسيا، ويؤدي لاندلاع معركة طاحنة مدعومة بأسلحة بعيدة المدى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدافع الغربية في أوكرانيا تغير شكل الحرب مع روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدافع الغربية في أوكرانيا تغير شكل الحرب مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).