2022/04/30 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابتان بهجوم إرهابي استهدف الجيش في الانبار

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