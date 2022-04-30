بحوزتهما آلاف الحبوب المخدرة.. الإطاحة بتاجري مخدرات في المثنى

2022/04/30 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، القاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما آلاف الحبوب المخدرة في المثنى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استنادًا لتوجيهاتِ القائدِ العامِ للقواتِ المسلحةِ وباشرافٍ مباشر لرئيس جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، نفذَت قوات جهاز مكافحة الارهاب واجب اقتحام على تجار المخدرات في محافظة المثنى".

وبين أنه "تم ضبط الآلاف من الحبوب المخدرة مع اسلحة واعتدة مختلفة بالاضافة الى مبالغ مالية كبيرة بالعملتين العراقية والأجنبية".

وأكد الجهاز أن "تجفيفَ منابع الارهاب واستئصال جذوره من أهم المهام التي التي يضطلعُ بها جهازُ مكافحةِ الارهاب فضلًا عن حفظ أمن المواطن من مختلف التهديدات التي تطاله".

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