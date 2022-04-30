اعتقال عصابة بحوزتها طن من الحبوب المخدرة في بغداد

2022/04/30 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

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اخبار العراق

بعملية نوعية واستباقية..



جهاز الأمن الوطني يُعلن اعتقال أفراد عصابة لتجارة الممنوعات بحوزتهم طن من الحبوب الممنوعة في العاصمة بغداد

منذ 31 دقيقة

بعملية نوعية واستباقية..



جهاز الأمن الوطني يُعلن اعتقال أفراد عصابة لتجارة الممنوعات بحوزتهم طن من الحبوب الممنوعة في العاصمة بغداد

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