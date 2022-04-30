لفرض هيبة الدولة.. قيادة شرطة بغداد تصدر توجيهاً للقطعات

2022/04/30 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة ميدانية ضمن الشوارع الرئيسية والتقاطعات وشارع الفلاح والداخل والجوادر قائد شرطة بغداد يوجه القطعات التابعة للقيادة بالتشديد وبالتعاون مع كافة الاجهزة الامنية بممضاعفة الممارسات الامنية لفرض هيبة الدولة والقبض على المطلوبين.

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قيادة شرطة بغداد تصدر توجيهاً للقطعات أولاً على ايرث نيوز.

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