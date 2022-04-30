الأمانة العامة توضح تفاصيل مشروع مداخل بغداد الخمسة ونسب الإنجاز

2022/04/30 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تفاصيل مشروع مداخل بغداد الخمسة وأبرز مميزاته، فيما ‏أكدت أن طريق الدورة - يوسفية سيسهم في فك الاختناقات المرورية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع انشاء طريق الدورة - يوسفية، حيوي وسيسهم في فك الاختناقات المرورية جنوب العاصمة".

وأضاف، أن "طول الطريق يبلغ 15 كيلومترا ويمتد من نهاية جسر الطابقين باتجاه الطريق الدولي رقم (1)"، موضحا أن "نسبة الإنجاز وصلت الى 70%، وهناك جهد استثنائي من وزارة الإسكان والاعمار لتنفيذ المشروع".

وفيما يتعلق بمشروع مداخل بغداد الخمسة بين مجيد، أن "الشركات المنفذة شرعت بالعمل في مداخل بغداد (بغداد - واسط)، (بغداد - ديالى)، (بغداد - الموصل)، (بغداد - الأنبار)، (بغداد - بابل)"، لافتاً إلى "تحقيق نسب انجاز جيدة بمدخلي (بغداد - واسط ) و(بغداد - ديالى).

وأكد أن "مشروع تطوير مداخل العاصمة توزع على ثلاث جهات قطاعية وزارة الاعمار والإسكان ومحافظة بغداد وامانة بغداد".

وأكد أن "بوابات المداخل ستكون موحدة وطريقها سيكون بعرض 100 متر وستتواجد فيها ساحات للتبادل التجاري وأماكن خاصة للمسافرين وستكون واحدة من العوامل التي تسهم في فك الاختناقات المرورية في بغداد".

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