لا توافق لا حكومة.. رؤية كردية تستبعد حل البرلمان وتتتوقع انفراجة سياسية بالعراق بعد العيد - عاجل

2022/04/30 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

توقع عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت، إنفراجة في الأزمة السياسية الحالية بعد عطلة العيد.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الأطراف السياسية وصلت لقناعة بأنه من دون التوافق والحوار لن تنجح تشكيل الحكومة ولن يتم الخروج من الإنسداد السياسي".

وأضاف أن "خيار حل البرلمان يبدو مستبعدا في ظل المعطيات الحالية، لأنه سيعيدنا للمربع الأول".

وتابع: "هناك توقعات بإنفراجة في الأزمة بعد العيد، لآن الحوار سيتم استئنافها مجددا".

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