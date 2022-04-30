الغانمي يحدد 5 مسارات لانهاء ملف الخلايا النائمة بديالى

2022/04/30 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، 5 مسارات مهمة لانهاء خطر الخلايا النائمة في ديالى.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي الى ديالى وعقد سلسة اجتماعات موسعة مع القيادات الامنية في كل محاور المحافظة سلطت الاضواء على مستجدات الامن والتحديات الراهنة وسبل انهاء ملف الخروقات المتكررة في بعض القواطع".

وأضاف أن "الغانمي حدد 5 مسارات مهمة لانهاء خطر الخلايا النائمة في ديالى ابرزها تفعيل الجهد الاستخباري وسد الفراغات واعادة الانتشار وزيادة اطر التعاون مع الاهالي وتطوير قدرات مراكز الشرطة وتفاعلها الايجابي مع قضايا ومشاكل المواطنيين".

وأشار الى أن "الغانمي قدم دعم قوي لملف النازحين باعتباره وزير الهجرة وكالة من خلال السعي لتسريع وتيرة عودة وجبات جديدة من الاسر الى مناطقها المحررة واضافة معونات انسانية للاسر الموجودة في بعقوبة وبقية مدن ديالى".

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