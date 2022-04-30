الصحة تحدد ثلاثة إجراءات للسيطرة على الحمى النزفية

2022/04/30 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن عدد الإصابات بالحمى النزفية، فيما حددت ثلاثة إجراءات للسيطرة عليها.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، إن "أعداد الاصابات بالحمى النزفية لا زالت في تزايد، ووصل العدد حتى الآن لما يقارب 24 حالة".

وأضاف، أن "هناك ثلاثة إجراءات للحد من انتشار الحمى النزفية، الاول هو قيام البيطرة بحملات واسعة لرش المبيدات في حظائر الحيوانات ومنازل المصابين وجيرانهم الملامسين، اضافة الى عملية تقطيف الحيوانات بالمبيدات"، مبيناً أن "هذه الاجراءات كفيلة بقتل الحشرات الناقلة، وهي حشرة القرادة، وبذلك تنتهي سلسلة النقل".

وأشار إلى، أن "الاجراء الثاني يقع على عاتق وزارة الداخلية بأن تمنع تنقل الحيوانات من محافظة الى أخرى، والتنقل داخل المحافظة لكي لا يتنشر المرض، فيما يشدد الإجراء الثالث على منع الجزر العشوائي، وهذا الأمر من أهم أسباب انتقال المرض، أضافة إلى أهمية توعية المواطنين كافة في التعامل مع اللحوم".

ودعا الحلفي، ربات المنازل، إلى "إتخاذ اجراءات وقائية بلبس الكفوف أولا والحذر من جرح اليد أثناء التعامل مع اللحوم والامتناع عن ملامسة العين خلال التعامل مع اللحوم، لأنه ممكن أن ينتقل من الحيوان المصاب الى الجرح الموجود باليد أو من خلال ملامسة العين".

وتابع، أنه "لا تخوف من اللحوم اذا دخلت الى الطبخ، حيث إن الفيروس يموت بدرجات الحرارة العالية".

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