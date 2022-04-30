البرلمان يُعدّ بزيادة تخصيصات النجف المالية في قانوني “الأمن الغذائي والموازنة”

2022/04/30 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم السبت، بزيادة تخصيصات النجف المالية في قانوني “الأمن الغذائي والموازنة”، فيما دعا قيادة شرطة النجف لمحاربة الظواهر السلبية كالمخدرات، والاخذ بعين الاعتبار استهداف المدن المقدسة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الزاملي استكمل، جولاته الميدانية للمحافظات والمدن المقدسة، بزيارة أجراها […]

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