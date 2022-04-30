التحالف الدولي: سقوط صاروخ خارج قاعدة عين الأسد

2022/04/30 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسجل خسائر جراء هذا الهجوم.

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